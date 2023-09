Quotidiani sportivi, le prime pagine: l’Italia batte l’Ucraina per 2-1

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria dell' Italia di Luciano Spalletti , ieri sera a 'San Siro', contro l' Ucraina di Serhiy Rebrov . Il 2-1 azzurro firmato dalla doppietta di Davide Frattesi nel primo tempo. Gioco, ritmo e occasioni per gli Azzurri : ora gli Europei sono un po' più vicini. Si parla, poi, del derby Inter-Milan , in programma sabato 16 settembre alle ore 18:00 : una stracittadina da un miliardo di euro. Nel suo approfondimento, infatti, la 'rosea' va a vedere quanto valgono le rose delle due squadre e perché il loro valore potrebbe crescere ancora. Sembra, intanto, che sia un integratore vietato , assunto dietro consiglio di un medico amico, ciò che ha inguaiato Paul Pogba , centrocampista della Juventus , risultato p ositivo al testosterone nei controlli antidoping effettuati dopo Udinese-Juventus 0-3 dello scorso 20 agosto . Il club era all'oscuro: giocatore sospeso in via cautelare e stipendio congelato. Ora il 'Polpo' rischia dai 2 ai 4 anni di squalifica .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando il successo dell'Italia di Luciano Spalletti contro l'Ucraina. Ieri sera, a 'San Siro', bella vittoria degli Azzurri: il 2-1 firmato dalla doppietta di Davide Frattesi nel primo tempo. Fischi per il portiere Gianluigi Donnarumma dal suo ex pubblico. Ora gli Europei 2024 per la Nazionale Italiana sono un po' più vicini. Intanto l'ex Commissario Tecnico, Roberto Mancini, incassa la seconda sconfitta in due partite alla guida dell'Arabia Saudita. Doppietta, invece, per Romelu Lukaku - nuovo attaccante della Roma - in occasione di Belgio-Estonia 5-0: a segno anche l'ex milanista Charles De Ketelaere, oggi all'Atalanta. In casa Juventus rischia seriamente il taglio il centrocampista Paul Pogba, trovato positivo al testosterone nei controlli antidoping effettuati dopo Udinese-Juventus 0-3 dello scorso 20 agosto. Il francese avrebbe assunto un farmaco consigliato da un medico estraneo al club bianconero. Ora potrebbe pagare con la sospensione dello stipendio o con la risoluzione del contratto.