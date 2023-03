Prima pagina Tuttosport: “San Rabiot fa il Di María. Incredibile Vlahovic”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 13 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento dei risultati delle squadre torinesi nella 26^ giornata di Serie A. La Juventus di Massimiliano Allegri ha liquidato 4-2 la Sampdoria all'Allianz Stadium: doppietta di Adrien Rabiot, primo gol in campionato per Matías Soulé, rigore di Dušan Vlahović sul palo. Bianconeri un po' stanchi dei continui infortuni di Paul Pogba: ennesimo stop per il francese, rischia un altro mese.