Prima pagina Tuttosport: “Ibracadabra”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 12 dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno di Zlatan Ibrahimović al Milan. Lo svedese, entrato in RedBird al fianco di Gerry Cardinale, torna in rossonero da super consulente. Serviranno, dunque, ancora una volta le magie di 'Ibracadabra' al Diavolo per rialzare la china.