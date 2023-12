Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan, riecco Ibrahimovic

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il ritorno di Zlatan Ibrahimović al Milan . L'ex attaccante ingaggiato da RedBird e Gerry Cardinale : lavorerà anche per i rossoneri. Lui felice per il "ritorno a casa". Potrebbe salvare nuovamente il Diavolo e, secondo la 'rosea', rivelarsi l'uomo in più anche per il tecnico Stefano Pioli . Intanto, però , Fabio Capello ha voluto dargli qualche consiglio sulla nuova esperienza. Stasera ritorna la Champions League : in campo Napoli-Braga e Inter-Real Sociedad alle ore 21:00 . Basta un punto ai partenopei per passare il turno da secondi, con Victor Osimhen insignito ieri in Marocco del Pallone d'Oro Africano ; i nerazzurri vogliono vincere per arrivare primi nel gruppo proprio davanti ai baschi. La Juventus si è innamorata delle qualità di Andrea Cambiaso , jolly duttile e bravo mentre, per quanto concerne il campionato di Serie A , due temi da segnalare. Fermato l'arbitro Luca Massimi , quello di Frosinone-Torino : troppi errori, tornerà a dirigere un match nel 2024 . Nel 'Monday Night' della 15^ giornata, poi, il Cagliari batte in rimonta il Sassuolo per 2-1 con due gol nel recupero, firmati da Gianluca Lapadula e Leonardo Pavoletti .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando Napoli-Braga, partita della 6^ e ultima giornata del Gruppo C della Champions League 2023-2024. La squadra di Walter Mazzarri, con Victor Osimhen appena insignito - in Marocco - del Pallone d'Oro Africano, cerca il pass per gli ottavi di finale del torneo. Per qualificarsi, gli azzurri potrebbero anche perdere con un gol di scarto. Alla stessa ora, alle 21:00, a 'San Siro' ci sarà anche Inter-Real Sociedad per il primato nel Gruppo D. Nella fila dei nerazzurri di Simone Inzaghi spazio, in attacco ad Alexis Sánchez. Si parla poi anche di Roma e Milan. In casa giallorossa, sospiro di sollievo per Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Il primo starà fuori solo 10 giorni per l'infortunio rimediato in occasione dell'ultima gara di campionato; il secondo, espulso contro la Fiorentina, avrà soltanto un turno di squalifica. I rossoneri, invece, riportano a casa Zlatan Ibrahimović: sarà consulente di RedBird e lavorerà anche per il club di Via Aldo Rossi. Quindi, il quotidiano romano parla di Natale di fuoco per l'Europa: nella classifica di Serie A, infatti, ci sono ben 12 squadre in 10 punti, con 7 di queste in corsa per un posto nelle coppe.