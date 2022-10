Prima pagina Tuttosport: “Milan rosso di rabbia. Juve oltre la vergogna”

1 di 1

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 12 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, prendendo spunto dalle parole del Presidente Andrea Agnelli al termine di Maccabi Haifa-Juventus 2-0 di Champions League, fa presente come il provare vergogna non possa bastare per giustificare le orribili prestazioni offerte dai bianconeri di Massimiliano Allegri. Tecnico confermato, ma serve una svolta. Intanto la squadra andrà in ritiro fino al derby contro il Torino di questo weekend.

Un Milan 'rosso di rabbia' perde in casa 0-2 contro il Chelsea: rossoneri in 10 uomini per l'espulsione di Fikayo Tomori al 18' e gravati di un rigore contro. Ora alla squadra di Stefano Pioli servono due vittorie per passare agli ottavi di finale della manifestazione. Stasera, alle ore 21:00, si disputerà Barcellona-Inter: nerazzurri attesi all'impresa in un 'Camp Nou' pronto alla battaglia.

Chiosa con il Torino e il rinnovo di contratto di Saša Lukić: secondo il cugino, la firma sul nuovo contratto non arriverà. Il centrocampista serbo vorrebbe un top club in Serie A, Premier League o nella Liga. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

