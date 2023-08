Prima pagina Tuttosport: “Juve, la Dea non mente. Pressing Toro su Barrow”

Parla, invece, in esclusiva al quotidiano torinese l'attaccante brasiliano Kaio Jorge , tornato da un calvario post-infortunio. Il Torino punta, per l'attacco, Musa Barrow del Bologna e si vede proporre Luis Muriel dall' Atalanta . Vicino ai granata un altro giocatore dei bergamaschi, Brandon Soppy .

Si inceppa l'affare Lazar Samardzic tra Udinese e Inter: il padre del giocatore ha alzato la posta sulle commissioni. Esordio con il botto per Mateo Retegui nel Genoa: doppietta nel 4-3 dei rossoblu al 'Ferraris' in Coppa Italia contro il Modena. Per concludere, calciomercato estero: fatta, finalmente, per l'approdo di Harry Kane al Bayern Monaco.