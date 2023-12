Prima pagina Tuttosport: “Sudakov opzione Scudetto”

Un colpo in entrata da finanziare con la cessione all'estero di Samuel Iling-Junior. Contatto, intanto, con l'agente di Dušan Vlahović per il rinnovo del contratto del centravanti serbo: c'è un ingaggio - pesantissimo - da spalmare se vorrà rimanere in bianconero.

In alto, sotto la testata, si parla del Torino che, ieri pomeriggio, ha pareggiato 0-0 sul campo del Frosinone nel 'lunch match' della 15^ giornata della Serie A 2023-2024. I granata si sentono danneggiati dall'arbitro per i troppi episodi contrari ... e non si tratta della prima volta in questa stagione.

Spazio, poi, a Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter: vince più partite di quanto hanno fatto in nerazzurro Antonio Conte e José Mourinho prima di lui. Ora, però, deve iniziare a vincere titoli. Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan dipenderà, molto, dall'esito della trasferta di mercoledì sera a Newcastle in Champions League. Le 'Magpies', ieri, hanno incassato 4 gol sul campo del Tottenham.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 11 dicembre 2023

