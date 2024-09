Prima pagina Tuttosport: “Koopmeiners: ‘Tutto per la Juve'”

Il Torino ha intenzione di blindare Samuele Ricci, classe 2001, regista dei granata di Paolo Vanoli messosi in luce nelle ultime partite in Nations League con la Nazionale Italiana. Dialoghi in corso con il club di Urbano Cairo per prolungare il contratto, altrimenti in scadenza il 30 giugno 2026. Anche Karol Linetty apre al rinnovo con il Toro.