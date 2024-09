Quotidiani sportivi, le prime pagine: protagonisti Frattesi e Koopmeiners

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Davide Frattesi . Il centrocampista classe 1999 , reduce dai due gol in Nazionale contro Francia e Israele in Nations League , reclama maggiore spazio anche nell'undici titolare dell' Inter di Simone Inzaghi . L'ex centrocampista nerazzurro Marco Tardelli auspica che gli sia data fiducia.

In alto, sotto la testata, un'intervista in esclusiva a Maurizio Sarri, ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio attualmente disoccupato. Il tecnico toscano è convinto di rientrare in corsa già in questo campionato di Serie A, entro il prossimo mese di gennaio. Chissà su quale panchina lo vedremo approdare.