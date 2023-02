Prima pagina Tuttosport: “Formula Chiesa. Juric-Vlasic, sorprese Toro”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 10 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Federico Chiesa. Massimiliano Allegri, pensa infatti di lanciarlo titolare, in un 4-3-3, nel tridente con i serbi Filip Kostić e Dušan Vlahović, in occasione di Juventus-Fiorentina.