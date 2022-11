Prima pagina Tuttosport: “Florentino Pérez: ‘Cambiamo il calcio'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 9 novembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 9 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, che non ha abbandonato l'idea di cambiare il calcio. Questo nonostante la UEFA minacci sanzioni per i club che intendono aderire alla SuperLega.

Altra intervista esclusiva del quotidiano torinese, poi, con l'ex pilota Loris Capirossi, che lancia la volata alla Juventus, auspicando che possa vincere lo Scudetto in rimonta così come Pecco Bagnaia ha fatto con il MotoMondiale. In Serie A, intanto, vola il Napoli (2-0 all'Empoli con il rigore di Hirving Lozano e il gol di Piotr Zieliński), ora a +8 sul Milan, che, sul campo della Cremonese, prende soltanto un punto pareggiando - male - a reti bianche.

Saša Lukić, centrocampista del Torino, si ferma per infortunio e può andare via nel calciomercato di gennaio. Chiosa con l'Inter, che multa Lautaro Martínez, attaccante argentino, per aver fatto festa in discoteca dopo la sconfitta per 0-2 in casa della Juve qualche giorno fa. I nerazzurri, stasera, ospitano a 'San Siro' il Bologna. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire). La nebbia, le prostitute, Donadoni che rischiò la vita: Stella Rossa-Milan 1988 >>>

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 9 novembre 2022