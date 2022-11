Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Napoli scappa a + 8 sul Milan

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 9 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 9 novembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Napoli di Luciano Spalletti che, in occasione del 2-0 interno contro l'Empoli, ha conquistato il decimo successo consecutivo in Serie A. Gli azzurri veleggiano saldamente in vetta alla classifica, a +8 sul Milan di Stefano Pioli che, invece, non va oltre un brutto 0-0 sul campo della Cremonese. Oggi pomeriggio la Roma di José Mourinho giocherà in casa del Sassuolo, con il tecnico giallorosso che accusa i suoi giocatori di essere peggiorati e Tammy Abraham di pensare ai Mondiali in Qatar. In serata, poi, l'Inter di Simone Inzaghi ospiterà il Bologna: i nerazzurri devono invertire necessariamente una tendenza di risultati altalenanti. Mentre il Governo Italiano pensa a muoversi per minacce e cori nelle curve, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia rileva il club campano che porta il suo nome. In chiusura l'intervista esclusiva di Ricardo Kaká, ex fuoriclasse del Milan, che parla del Brasile di Neymar favorito per i Mondiali.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 9 novembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il Napoli di Luciano Spalletti. Grazie al 2-0 conquistato allo stadio 'Diego Armando Maradona' contro l'Empoli, infatti, i partenopei centrano la decima vittoria consecutiva in campionato. La vetta della classifica, per Giovanni Di Lorenzo e compagni, è sempre più salda: il Milan di Stefano Pioli, infatti, si incarta e prende soltanto un pareggio (0-0) allo 'Zini' contro la Cremonese. Sono 8, adesso, i punti che separano le due principali contendenti allo Scudetto. Il Napoli concluderà, dunque, il 2022 in testa alla Serie A mentre il Milan dovrà vedersi dal ritorno, dietro, di Lazio, Atalanta, Juventus e Inter. In casa nerazzurra, intanto, scoppia il caso Lautaro Martínez, pizzicato in discoteca a fare baldoria per il compleanno della sua ragazza dopo la sconfitta di domenica scorsa all'Allianz Stadium nel big match contro la Juve. Stasera il 'Toro' sarà in campo contro il Bologna, ma sarà multato dal club. José Mourinho, nel frattempo, punge la sua Roma, oggi impegnata in casa del Sassuolo e, in particolare, il suo centravanti Tammy Abraham. Per concludere, il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha rilevato il club che porta il suo nome.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 9 novembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, che non ha abbandonato l'idea di cambiare il calcio. Questo nonostante la UEFA minacci sanzioni per i club che intendono aderire alla SuperLega. Altra intervista esclusiva del quotidiano torinese, poi, con l'ex pilota Loris Capirossi, che lancia la volata alla Juventus, auspicando che possa vincere lo Scudetto in rimonta così come Pecco Bagnaia ha fatto con il MotoMondiale. In Serie A, intanto, vola il Napoli (2-0 all'Empoli con il rigore di Hirving Lozano e il gol di Piotr Zieliński), ora a +8 sul Milan, che, sul campo della Cremonese, prende soltanto un punto pareggiando - male - a reti bianche. Saša Lukić, centrocampista del Torino, si ferma per infortunio e può andare via nel calciomercato di gennaio. Chiosa con l'Inter, che multa Lautaro Martínez, attaccante argentino, per aver fatto festa in discoteca dopo la sconfitta per 0-2 in casa della Juve qualche giorno fa. I nerazzurri, stasera, ospitano a 'San Siro' il Bologna.