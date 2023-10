Prima pagina Tuttosport: “La Juve fa spazio per nuovi trofei”

Paura per Paulo Dybala: uscito in lacrime durante Cagliari-Roma per un problema al ginocchio, si teme un lungo stop per l'argentino. Per l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese il gol di Christian Pulisic in Genoa-Milan era da annullare. Chiosa con il momento nero del Napoli, battuto 1-3 in casa da una Fiorentina che ora staziona in zona Champions League.