Prima pagina Tuttosport: “In quel sigaro c’è tutto Conceicao”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 9 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Douglas Luiz, centrocampista della Juventus. Potrebbe andare via in questo calciomercato invernale (lo rivogliono in Premier League) ma, intanto, l'allenatore Thiago Motta medita di rilanciarlo sabato nel derby della Mole.