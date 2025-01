Quotidiani sportivi, le prime pagine: Rashford, Frattesi e Douglas Luiz

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del contatto tra Milan e Marcus Rashford , attaccante del Manchester United . C'è il nodo dello stipendio , ma il club rossonero crede nella fattibilità dell'operazione.

In alto, sotto la testata, si parla dell'Inter. Gli allenatori Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Rafa Benítez (ex nerazzurro) fanno notare al tecnico Simone Inzaghi come, nonostante la sua squadra sia la più forte, questo in campo non si veda.