Prima pagina Tuttosport: “Milan, le magie di Conceicao. E c’è Rashford”

Spazio, poi, al calciomercato e ai 'rumors' che vorrebbero il Manchester City di Pep Guardiola sulle tracce di Vanja Milinković-Savić , portiere del Torino , come erede del brasiliano Éderson tra i pali della porta dei 'Citizens'. Che, per inciso, seguono anche Zion Suzuki ( Parma ) e Michele Di Gregorio (Juve).

Per l'attacco, i granata oltre a Beto (Everton) puntano anche Giovanni Simeone (Napoli) e Arthur Cabral (Benfica). Sotto la testata, poi, si parla della situazione di Milan e Inter a due giorni dalla finale della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita che ha visto trionfare in rimonta, per 3-2, i rossoneri nel derby.