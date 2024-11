Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Vlahovic e David grandi sogni”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 7 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović e Jonathan David. Il primo, centravanti della Juventus, ha segnato 9 gol in Champions League per i bianconeri: ha preso Carlos Tévez e punta Cristiano Ronaldo. Il secondo, che ha segnato proprio ai bianconeri in Lille-Juve 1-1 di martedì, potrebbe finire a Torino l'anno venturo, a parametro zero.