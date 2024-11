Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions, Inter ok. Juve su David

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della 4^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. In particolare, del successo (1-0) dell'Inter di Simone Inzaghi a 'San Siro' contro l'Arsenal di Mikel Arteta. Decisivo un calcio di rigore di Hakan Çalhanoğlu nel recupero del primo tempo. Ottavi più vicini per i nerazzurri che, ora, aspettano - sempre in casa - il Napoli per il weekend di campionato.