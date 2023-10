Prima pagina Tuttosport: “Allegri-Juric, guai a chi perde”

'Tuttosport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina odierna a Juventus-Torino, il derby della Mole in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00 all'Allianz Stadium. In casa Juventus, fuori causa per la stracittadina sia Dušan Vlahović sia Federico Chiesa. Il tecnico Massimiliano Allegri, dunque, medita di lanciare il 18enne turco Kenan Yıldız in attacco in coppia con Moise Kean.