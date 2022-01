Prima pagina Tuttosport: “Il Napoli c’è, la Juve no”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 7 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 7 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'ennesimo passo falso della Juventus . Soltanto 1-1 in casa contro un Napoli che, senza mezza squadra, offre una prova orgogliosa. I bianconeri di Massimiliano Allegri senza gioco, ma rimediano al gol di Dries Mertens con il loro trascinatore, Federico Chiesa .

Il Milan è definito 'da Scudetto' dopo il 3-1 inflitto a 'San Siro' alla Roma. I giallorossi si lamentano per la direzione arbitrale, con José Mourinho, in particolare, che avrebbe voluto un penalty ai danni di Nicolò Zaniolo. In alto, sotto la testata, si parla della surreale giornata in Serie A, con 4 partite rinviate/non disputate per volere delle Asl.