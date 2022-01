Quotidiani sportivi, le prime pagine: vola il Milan, frena la Juventus

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli che, a 'San Siro', batte 3-1 la Roma di José Mourinho. A segno Olivier Giroud su calcio di rigore, Junior Messias e Rafael Leão. Il tecnico giallorosso, fischiato, se la prende con l'arbitro. Analisi, quindi, di Juventus-Napoli 1-1: gol di Dries Mertens, pari di Federico Chiesa. Gli azzurri, decimati dal CoVid, fanno una bella figura, mentre i bianconeri frenano ancora. In alto si parla di calciomercato, con il derby di Milano per Julián Álvarez del River Plate e l'assalto della Fiorentina ad Isco. Intervista esclusiva, poi, ad Urbano Cairo, Presidente del Torino, sui protocolli CoVid da cambiare. Bologna-Inter non si è giocata: ma i nerazzurri avranno lo 0-3 a tavolino?