Prima pagina Tuttosport: “Se ci si mette pure la sfortuna”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 6 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il suo commento di Roma-Juventus , posticipo domenicale della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 terminato 1-0 per i giallorossi.

L'Inter batte 2-0 il Lecce a 'San Siro' con Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martínez e si riprende il secondo posto in classifica a -15 dal Napoli. Stasera si disputerà Torino-Bologna: ultima chiamata per l'Europa, in particolare per i granata di Ivan Jurić. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).