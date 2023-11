Prima pagina Tuttosport: “Commisso perché ti arrabbi?”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 4 novembre. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 4 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con le parole di Commisso, patron della Fiorentina che attacca la Juventus. Partia a rischio per alluvione. In difesa piace Kelly, obiettivo anche del Milan. In alto le polemiche arbitrali del Torino. Sotto il calciomercato dell'Inter che punta Colpani. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.