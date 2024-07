Prima pagina Tuttosport: “Buongiorno, offerta Juve: ‘Non posso'”

Nicolò Zaniolo torna in Serie A: è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Gli orobici, però, potrebbero cedere Teun Koopmeiners alla nuova Juventus di Thiago Motta. Mentre il tecnico della 'Vecchia Signora' è già arrivato in città, si registrano movimenti. 'No' della società alla partenza del neo-acquisto Khéphren Thuram per le Olimpiadi e, per la difesa, insieme a Yan Couto (Manchester City) risale Jakub Kiwior (Arsenal).