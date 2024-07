Quotidiani sportivi, le prime pagine: Emerson Royal, Lukaku e Buongiorno

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di tennis e, in particolare, della vittoria di Jannik Sinner contro Matteo Berrettini, in un duello tutto italiano al torneo di Wimbledon. Poi, passa a parlare di calcio visti i tanti temi importanti sul piatto.