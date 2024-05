Prima pagina Tuttosport: “Juve, è stato meglio tenersi Vlahovic”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista a Sandro Mazzola, ex giocatore dell'Inter per 17 anni tra il 1960 e il 1977, figlio - come noto - di Valentino, capitano del 'Grande Torino', scomparso nella tragedia di Superga il 4 maggio 1949. Ha rivelato come, se suo padre non fosse morto in quell'incidente aereo, avrebbe svolto la sua carriera in granata.