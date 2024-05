Quotidiani sportivi, le prime pagine: Conceicao-Milan e corsa Champions

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica metà della sua prima pagina all'inizio del Giro d'Italia di ciclismo . Quindi, passa a parlare di calcio e, più nello specifico, sul futuro della panchina del Milan . Sembra che possa essere il portoghese Sérgio Conceição , in uscita dal Porto , il nuovo allenatore rossonero al posto di Stefano Pioli . Il quale si avvicina, invece, al Napoli .

Spazio, poi, all'Inter di Simone Inzaghi che, questa sera, alle ore 20:45, in casa del Sassuolo, cerca altri tre punti per la propria classifica nonostante l'obiettivo Scudetto già raggiunto da due settimane. Nel frattempo, i nerazzurri pensano al calciomercato estivo e, in particolare, all'attaccante islandese Albert Guðmundsson del Genoa.