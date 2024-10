Prima pagina Tuttosport: “Juve squadra antiscippo”

Mentre per evasione fiscale e plusvalenze fittizie la Guardia di Finanza accusa la Roma, si allarga l'inchiesta sulle infiltrazioni malavitose nelle curve di Inter e Milan, tra gli ultras nerazzurri e rossoneri. In particolare, per la Procura di Milano l'Inter finanziava gli ultras. Per la finale della Champions League 2023, ad Istanbul (Turchia), un milione di euro in mano a criminali.