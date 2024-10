Quotidiani sportivi, le prime pagine: la Juventus vince in 10 a Lipsia

In svantaggio due volte per via di due reti di Benjamin Šeško, la Juve recupera in entrambe le circostanze con Dušan Vlahović sebbene nel frattempo rimanga in dieci uomini per l'espulsione del portiere Michele Di Gregorio. Nel finale, con Francisco Conceição, la 'Vecchia Signora' porta a casa tre punti di vitale importanza per il suo cammino europeo.