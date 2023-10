Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic a tutti i costi”

Per la stracittadina saranno pronti anche il difensore brasiliano Gleison Bremer e l'attaccante polacco Arkadiusz Milik. In casa granata, c'è insoddisfazione per lo 0-0 colto in casa ieri pomeriggio, in uno dei posticipi del lunedì, contro un coriaceo Hellas Verona. Il tecnico del Toro, Ivan Jurić, è ora chiamato a far disputare un grande derby ai suoi ragazzi tra qualche giorno: 'spine nel fianco' i casi Nemanja Radonjić e Antonio Sanabria.

In alto, sotto la testata, presentazione di Napoli-Real Madrid e Inter-Benfica, in campo alle ore 21:00 per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2023-2024. Il tecnico azzurro, Rudi Garcia, si affida al gruppo storico per battere le 'Merengues'. Carlo Ancelotti, invece, ha rivelato i motivi del suo licenziamento in terra campana.

A Milano insidia Ángel Di María per i nerazzurri e Hakan Çalhanoğlu, a tal proposito, ha evocato lo 'spettro' di Domenico Berardi.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 3 ottobre 2023

