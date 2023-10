Quotidiani sportivi, le prime pagine: Inzaghi, il Napoli e Vlahovic

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović, centravanti della Juventus che ha saltato l'ultimo impegno di campionato sul campo dell'Atalanta. Il bomber serbo, che sta effettuando degli allenamenti mirati per superare la lombalgia, mette nel mirino il derby contro il Torino della prossima giornata di Serie A. Per la stracittadina saranno pronti anche il difensore brasiliano Gleison Bremer e l'attaccante polacco Arkadiusz Milik. In casa granata, c'è insoddisfazione per lo 0-0 colto in casa ieri pomeriggio, in uno dei posticipi del lunedì, contro un coriaceo Hellas Verona. Il tecnico del Toro, Ivan Jurić, è ora chiamato a far disputare un grande derby ai suoi ragazzi tra qualche giorno: 'spine nel fianco' i casi Nemanja Radonjić e Antonio Sanabria. In alto, sotto la testata, presentazione di Napoli-Real Madrid e Inter-Benfica, in campo alle ore 21:00 per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2023-2024. Il tecnico azzurro, Rudi Garcia, si affida al gruppo storico per battere le 'Merengues'. Carlo Ancelotti, invece, ha rivelato i motivi del suo licenziamento in terra campana. A Milano insidia Ángel Di María per i nerazzurri e Hakan Çalhanoğlu, a tal proposito, ha evocato lo 'spettro' di Domenico Berardi.