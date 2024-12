Prima pagina Tuttosport: “Che paura per Bove: forza Edo”

Rinviata, naturalmente, la partita tra viola e nerazzurri. Regolarmente disputata, invece, in serata Lecce-Juventus , con i bianconeri di Thiago Motta che non sanno più vincere. 1-1 al 'Via del Mare', con le reti di Andrea Cambiaso (decisiva una deviazione) e, proprio nel recupero, di Ante Rebić per i salentini.

Per il quotidiano torinese, i due pali di Khéphren Thuram e Francisco Conceição e le tante assenze non rappresentano un alibi per una Juve che non sa più vincere (già 8 pareggi in 14 partite). Torino-Napoli 0-1, gol di Scott McTominay, nel pomeriggio: azzurri di Antonio Conte spietati e in vetta alla classifica. I granata in crisi: il quotidiano ipotizza e ironizza su una cessione del club dopo la retrocessione in Serie B se l'andazzo della squadra di Paolo Vanoli continuerà ad essere questo.