Quotidiani sportivi, le prime pagine: Bove, domenica di terrore

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il malore occorso ad Edoardo Bove al 17' di Fiorentina-Inter . Il centrocampista viola crolla in campo: giocatori in lacrime, corsa d'urgenza in ospedale, si sente male anche la madre. Ora è ricoverato in terapia intensiva. "Esclusi danni acuti", secondo il bollettino medico diffuso nella serata di ieri. La partita tra i viola e i nerazzurri, logicamente, è stata rinviata a data a destinarsi.

Spazio, poi, anche al calcio giocato, che ovviamente passa in secondo piano. Vittoria esterna (0-1) del Napoli di Antonio Conte in casa del Torino: il gol di Scott McTominay consente agli azzurri di mantenere la vetta della classifica in Serie A; in serata l'Atalanta, impegnata allo stadio 'Olimpico' contro la Roma, potrebbe riaccorciare le distanze. Ottavo pareggio stagionale in campionato, invece, per la Juventus, che non va oltre l'1-1 a Lecce. Subisce il pareggio al 93' da Ante Rebić.