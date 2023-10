Prima pagina Tuttosport: “Allegri: ‘Ad aprile faremo i conti'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 2 ottobre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento di Massimiliano Allegri allo 0-0 di Atalanta-Juventus di ieri pomeriggio in Serie A. Malgrado sofferenza, brividi e mancata vittoria, il tecnico bianconero vede il bicchiere mezzo pieno dopo il punto strappato in casa degli orobici di Gian Piero Gasperini.