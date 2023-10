Quotidiani sportivi, le prime pagine: duello Inter-Milan, Osimhen e Allegri

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento di Massimiliano Allegri allo 0-0 di Atalanta-Juventus di ieri pomeriggio in Serie A. Malgrado sofferenza, brividi e mancata vittoria, il tecnico bianconero vede il bicchiere mezzo pieno dopo il punto strappato in casa degli orobici di Gian Piero Gasperini. Infortunato il difensore brasiliano Gleison Bremer: a quanto pare, però, si tratta soltanto di crampi per lui. Messaggio di Victor Osimhen, centravanti del Napoli, ai tifosi azzurri: il bomber nigeriano si sente amato dalla gente e intende continuare ad avere con loro un rapporto speciale. Resta, però, la freddezza della società sulla questione del rinnovo del contratto. Nel massimo campionato, oggi, tocca al Torino (con Duván Zapata ancora in campo) cercare il successo contro l'Hellas Verona. Mentre, in Serie B, traballa la panchina di Andrea Pirlo alla Sampdoria. I blucerchiati sono penultimi in classifica, con 3 soli punti, e hanno perso a 'Marassi' anche contro il Catanzaro (1-2).