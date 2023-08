Prima pagina Tuttosport: “Lukaku, ecco perché”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 2 agosto 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre spiegando le ragioni per cui Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri, rispettivamente direttore tecnico e allenatore della Juventus, vogliono spedire Dušan Vlahović al Chelsea per ottenere in cambio Romelu Lukaku (e soldi).