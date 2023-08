Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato Inter e Lukaku-Juventus

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre spiegando le ragioni per cui Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri, rispettivamente direttore tecnico e allenatore della Juventus, vogliono spedire Dušan Vlahović al Chelsea per ottenere in cambio Romelu Lukaku (e soldi). Uno scambio che sconcerta molti e che, apparentemente, non favorirebbe la Juve nel medio-lungo periodo. E che comunque ora è in stallo per le condizioni economiche. Si ritira Gianluigi Buffon: è stato per lungo tempo portiere della 'Vecchia Signora', oltre che della Nazionale Italiana, con cui si è laureato Campione del Mondo nel 2006. Un altro portiere, Luca Gemello, oggi difenderà i pali della porta del Torino nell'amichevole contro il RC Lens vice campione di Francia. Cercherà di non far rimpiangere l'infortunato Vanja Milinković-Savić ed a convincere il tecnico Ivan Jurić che ha fatto bene a puntare su di lui. In amichevole, l'Inter batte in rimonta per 2-1 il PSG. Nei francesi non giocherà più Kylian Mbappé: ma c'è una grana per la sua principale pretendente, il Real Madrid ...