Prima pagina Tuttosport: “La Juve non sa più vincere”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 1° maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del pareggio (1-1) della Juventus in casa del Bologna. I bianconeri non sanno più vincere e rimediano solo un punto allo stadio 'Dall'Ara' dopo tre sconfitte consecutive in campionato. Sotto per la rete realizzata da Riccardo Orsolini su calcio di rigore, la Juve sbaglia un penalty con Arkadiusz Milik ma reagisce e trova un punto con un gol dello stesso attaccante polacco.