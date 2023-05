Quotidiani sportivi, le prime pagine: focus su Inter, Napoli e Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 1° maggio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 1° maggio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi che, ieri pomeriggio, ha superato per 3-1 la Lazio a 'San Siro'. I nerazzurri risolvono la partita nella ripresa, con l'ingresso in campo di Lautaro Martínez (doppietta) e Robin Gosens (rete del sorpasso). Con questo successo, agganciate al quarto posto Milan e Roma a quota 57 punti. La Juventus non va oltre l'1-1 in casa del Bologna, con Arkadiusz Milik che, nella ripresa, rimedia ad un errore dal dischetto nel primo tempo. In zona Champions è davvero tutto aperto. In alto, sotto la testata, si parla di Napoli-Salernitana. Gli azzurri dovevano vincere per conquistare aritmeticamente lo Scudetto. Illusorio il gol di Mathías Olivera; una prodezza di Boulaye Dia rinvia la festa partenopea soltanto di qualche giorno.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 1° maggio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Salernitana. Allo stadio 'Diego Armando Maradona' era tutto pronto per la festa azzurra in caso di vittoria della squadra di Luciano Spalletti. Tutto rimandato, però, solo di qualche giorno (giovedì a Udine?) visto il pareggio, 1-1, nel derby campano. Vantaggio di Mathías Olivera, pari di Boulaye Dia. Poco male per la capolista del campionato. Il quotidiano romano, poi, rivela come gli arabi vogliano rilevare la Roma dai Friedkin. Si parla, con insistenza, già di un incontro in programma dopodomani. Vedremo cosa succederà.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 1° maggio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del pareggio (1-1) della Juventus in casa del Bologna. I bianconeri non sanno più vincere e rimediano solo un punto allo stadio 'Dall'Ara' dopo tre sconfitte consecutive in campionato. Sotto per la rete realizzata da Riccardo Orsolini su calcio di rigore, la Juve sbaglia un penalty con Arkadiusz Milik ma reagisce e trova un punto con un gol dello stesso attaccante polacco. La rete di Boulaye Dia nel finale di Napoli-Salernitana 1-1 rinvia, invece, di qualche giorno, la festa Scudetto della squadra di Luciano Spalletti. Il titolo potrebbe arrivare già mercoledì (se la Lazio non batte il Sassuolo) o giovedì in casa dell'Udinese. Chiosa con il mercato del Torino, che vuole fare un tentativo per acquistare Rodrigo Zalazar e Dominick Drexler, centrocampisti offensivi dello Schalke 04.