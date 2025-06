Prima pagina Tuttosport: “Juventus, per Yildiz esame Real Madrid”

Dopo il torneo statunitense, Yıldız firmerà il rinnovo del suo contratto con la Juve fino al 30 giugno 2030. Tensione, intanto, tra i bianconeri e Dušan Vlahović. Non vuole andare via, ma non vuole neanche prolungare il contratto spalmando lo stipendio. L'Inter affronterà stasera, alle ore 21:00, il Fluminense negli ottavi del Mondiale per Club, ma con un incombente rischio tempesta.