Prima pagina Tuttosport: “Juventus e Milan, Saelemaekers per Vlahovic”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 26 agosto 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 26 agosto 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con una notizia bomba di calciomercato. La Juventus, nell'ambito della trattativa con il Milan per Dušan Vlahović (il gol al Parma al debutto in campionato non ha cambiato la sua situazione), vorrebbe ottenere dai rossoneri Alexis Saelemaekers. I bianconeri ci provano, i rossoneri riflettono.

Intanto, per l'attacco di Massimiliano Allegri c'è Conrad Harder, danese classe 2005 arrivato dallo Sporting Lisbona. A centrocampo, si avvicina ai rossoneri Giovanni Fabbian del Bologna. Il Napoli è a un passo da un doppio colpo: Rasmus Højlund per l'attacco e Eljif Elmas per il centrocampo.

Operazioni in dirittura d'arrivo con Manchester United e RB Lipsia. Chiosa con il Torino di Marco Baroni che, ieri sera, a 'San Siro', ha esordito nel campionato di Serie A 2025-2026 incassando una sonora sconfitta, 0-5, contro la scatenata Inter di Cristian Chivu. Granata umiliati, sono tutti sotto accusa.

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 26 agosto 2025

