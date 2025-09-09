Prima pagina Tuttosport: “Italia, gol e follie. Ringhio show”

Gol e follie nel match: Israele, due volte in vantaggio e due volte ripreso da Moise Kean, ha avuto anche due autogol a favore ed è riuscito a risalire da 2-4 a 4-4 in pochissimi minuti nel finale. Fortuna dell'Italia, però, che nel recupero è spuntato Sandro Tonali con la rete da tre punti.
E mentre, dal ritiro della Francia, la stella dei 'Bleus', Kylian Mbappé, va già in pressing sul compagno di Nazionale, Ibrahima Konaté, per lasciare il Liverpool a parametro zero tra un anno al fine di raggiungerlo al Real Madrid, c'è attesa per il big match di campionato tra Juventus e Inter.
Si giocherà sabato 13 settembre, alle ore 18:00, all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri di Igor Tudor rischiano di dover fare a meno di Francisco Conceição, che si è infortunato con il Portogallo. Ma il tecnico croato prepara uno schieramento con due punte per avere la meglio sui rivali.
