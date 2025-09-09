PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Italia, gol e follie. Ringhio show”

Prima pagina Tuttosport: 'Italia, gol e follie. Ringhio show'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 9 settembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 9 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra il successo esterno della Nazionale Italiana (4-5) a Debrecen (Ungheria), in campo neutro contro Israele. Azzurri ora secondi nel Gruppo I della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e pronti a dare battaglia per prendere parte alla kermesse iridata.

Gol e follie nel match: Israele, due volte in vantaggio e due volte ripreso da Moise Kean, ha avuto anche due autogol a favore ed è riuscito a risalire da 2-4 a 4-4 in pochissimi minuti nel finale. Fortuna dell'Italia, però, che nel recupero è spuntato Sandro Tonali con la rete da tre punti.

E mentre, dal ritiro della Francia, la stella dei 'Bleus', Kylian Mbappé, va già in pressing sul compagno di Nazionale, Ibrahima Konaté, per lasciare il Liverpool a parametro zero tra un anno al fine di raggiungerlo al Real Madrid, c'è attesa per il big match di campionato tra Juventus e Inter.

Si giocherà sabato 13 settembre, alle ore 18:00, all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri di Igor Tudor rischiano di dover fare a meno di Francisco Conceição, che si è infortunato con il Portogallo. Ma il tecnico croato prepara uno schieramento con due punte per avere la meglio sui rivali.

