Prima pagina Tuttosport: “Italia, gol e follie. Ringhio show”

Gol e follie nel match: Israele, due volte in vantaggio e due volte ripreso da Moise Kean, ha avuto anche due autogol a favore ed è riuscito a risalire da 2-4 a 4-4 in pochissimi minuti nel finale. Fortuna dell'Italia, però, che nel recupero è spuntato Sandro Tonali con la rete da tre punti.