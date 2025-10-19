PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: in Serie A vincono Torino e Inter

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 19 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 19 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la vittoria del Torino contro il Napoli. Yildiz per la Juventus non si ferma mai. L'Inter urla state Bonny: battuta la Roma ed è in testa. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

