Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 19 ottobre 2025.
Prima pagina Corriere dello Sport: "Leao in missione. C'è Gud con Kean"
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 19 ottobre 2025.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter contro la Roma. In tre in testa in Serie A. Morata-Vlahovic come un derby. Leao in missione. C'è Gud con Kean. La Sampdoria a Foti. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
