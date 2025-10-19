PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Leao in missione. C’è Gud con Kean”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Leao in missione. C’è Gud con Kean”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 19 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 19 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter contro la Roma. In tre in testa in Serie A. Morata-Vlahovic come un derby. Leao in missione. C'è Gud con Kean. La Sampdoria a Foti. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

