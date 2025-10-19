Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 19 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter contro la Roma. Il Torino batte il Napoli. Occasione Milan, Loftus-Cheek a rischio. Alla guida contro la Fiorentina c'è Modric. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
