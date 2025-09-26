PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: Galliani ora può tornare al Milan

EDICOLA

Prima pagina Tuttosport: Galliani ora può tornare al Milan

Prima pagina Tuttosport: Galliani ora può tornare al Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 26 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 26 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus, si scalda Adzic. Il Torino vince, Cairo perde. Galliani ora può tornare al Milan. Il Bologna gioca, l'Aston Villa vince. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Corriere dello Sport: Allegri e Conte, i cannibali
Prima pagina Gazzetta dello Sport Milan-Napoli, torna Allegri contro Conte

© RIPRODUZIONE RISERVATA