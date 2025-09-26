Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 26 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: Galliani ora può tornare al Milan
EDICOLA
Prima pagina Tuttosport: Galliani ora può tornare al Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 26 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus, si scalda Adzic. Il Torino vince, Cairo perde. Galliani ora può tornare al Milan. Il Bologna gioca, l'Aston Villa vince. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA