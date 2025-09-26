Prima pagina Gazzetta dello Sport Milan-Napoli, torna Allegri contro Conte

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 26 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con Vlahovic, la Juventus potrebbe pensare alla cessione a gennaio. 11 Scudetti a San Siro. Milan-Napoli: torna Allegri contro Conte. Chivu crede nella rimonta. Casadei promuove il Torino contro il Pisa. Il Bologna lotta, ma perde contro l'Aston Villa. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
