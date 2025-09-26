PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: Allegri e Conte, i cannibali

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: Allegri e Conte, i cannibali

Prima pagina Corriere dello Sport: Allegri e Conte, i cannibali
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 26 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 26 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con l'intervista a Benatia: il rapporto con Allegri, e su Rabiot... Allegri e Conte i mister Scudetto. I cannibali. Scontro Milan-Napoli. Il Torino passa contro il Pisa, Bologna KO contro l'Aston Villa. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport Milan-Napoli, torna Allegri contro Conte
Milan-Napoli, chi al posto di Buongiorno? La mossa di Conte con un unico dubbio. Ecco quale

© RIPRODUZIONE RISERVATA