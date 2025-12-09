Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 9 dicembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Per i bianconeri, tre stagioni di acquisti sbagliati e spese sciagurate. Spesi 300 milioni di euro, arrivati 21 giocatori: tra di loro, neanche un top player. Tanti errori dei dirigenti e degli allenatori. E, dopo la sconfitta di Napoli, tutte le inquietudini di Kenan Yıldız, che è in trattativa per il rinnovo del contratto.