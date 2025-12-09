In alto, sotto la testata, si parla di Torino-Milan 2-3, 'Monday Night' della Serie A 2025-2026. Incassati i gol di Nikola Vlašić (calcio di rigore) e Duván Zapata, i rossoneri avviano la rimonta con il golazo di Adrien Rabiot. Neanche l'infortunio di Rafael Leão frena la squadra di Allegri, che, nella ripresa, manda in campo Christian Pulisic e proprio grazie alla doppietta dello statunitense vince in casa granata.
Torna la Champions League 2025-2026. Per la 6^ giornata della Fase Campionato stasera, alle ore 21:00, in campo Atalanta-Chelsea e Inter-Liverpool.
