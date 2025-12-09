Pianeta Milan
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 9 dicembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 9 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Per i bianconeri, tre stagioni di acquisti sbagliati e spese sciagurate. Spesi 300 milioni di euro, arrivati 21 giocatori: tra di loro, neanche un top player. Tanti errori dei dirigenti e degli allenatori. E, dopo la sconfitta di Napoli, tutte le inquietudini di Kenan Yıldız, che è in trattativa per il rinnovo del contratto.

In alto, sotto la testata, si parla di Torino-Milan 2-3, 'Monday Night' della Serie A 2025-2026. Incassati i gol di Nikola Vlašić (calcio di rigore) e Duván Zapata, i rossoneri avviano la rimonta con il golazo di Adrien Rabiot. Neanche l'infortunio di Rafael Leão frena la squadra di Allegri, che, nella ripresa, manda in campo Christian Pulisic e proprio grazie alla doppietta dello statunitense vince in casa granata.

Torna la Champions League 2025-2026. Per la 6^ giornata della Fase Campionato stasera, alle ore 21:00, in campo Atalanta-Chelsea e Inter-Liverpool.

