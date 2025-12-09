Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “C’è tutto Max: asso Pulisic, Toro ribaltato, Milan primo”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 9 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 9 dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la rimonta, da 2-0 a 2-3, dei rossoneri di Massimiliano Allegri in Torino-Milan, 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Sotto di due gol (rigore di Nikola Vlašić e Duván Zapata), il Diavolo segna con Adrien Rabiot e poi, grazie ai cambi di Allegri, la ribalta nella ripresa con la doppietta di Christian Pulisic. Milan di nuovo primo in classifica, a quota 31 punti, con il Napoli.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 9 dicembre 2025

Problemi in casa Juventus e Roma. Neanche il cambio di allenatore, da Igor Tudor a Luciano Spalletti, sembra aver portato chissà quali benefici alla 'Vecchia Signora': i numeri dei due tecnici sono praticamente simili. I giallorossi, invece, sono alle prese con il loro 'attacco fantasma': in tutto il 2025 le punte dei capitolini hanno segnato 18 gol in 142 gare.

Stasera, intanto, torna la Champions League con le partite della 6^ giornata della Fase Campionato dell'edizione 2025-2026. In calendario, alle ore 21:00, ci sono Atalanta-Chelsea e Inter-Liverpool. 'Reds' senza Mohamed Salah, ma Cristian Chivu non si fida (troppo) degli inglesi che arriveranno a 'San Siro' in piena crisi.

