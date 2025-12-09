Problemi in casa Juventus e Roma. Neanche il cambio di allenatore, da Igor Tudor a Luciano Spalletti, sembra aver portato chissà quali benefici alla 'Vecchia Signora': i numeri dei due tecnici sono praticamente simili. I giallorossi, invece, sono alle prese con il loro 'attacco fantasma': in tutto il 2025 le punte dei capitolini hanno segnato 18 gol in 142 gare.
Stasera, intanto, torna la Champions League con le partite della 6^ giornata della Fase Campionato dell'edizione 2025-2026. In calendario, alle ore 21:00, ci sono Atalanta-Chelsea e Inter-Liverpool. 'Reds' senza Mohamed Salah, ma Cristian Chivu non si fida (troppo) degli inglesi che arriveranno a 'San Siro' in piena crisi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA